У Йорданії військовий вертоліт Black Hawk, що належить Збройним силам країни, зазнав аварії у середу, 18 листопада, під час військових навчань. Про це повідомило Anadolu Agency з посиланням на йорданські збройні сили.

Реагування на інцидент

Військове джерело в Генеральному командуванні Збройних сил Йорданії повідомило у заяві, що на місце інциденту відреагували спеціалізовані групи. Вони вжили необхідних заходів для реагування на ситуацію.

У командуванні наголосили, що безпека особового складу залишається головним пріоритетом. Військові також заявили, що надаватимуть подальшу інформацію відповідно до встановлених процедур.

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Даних про постраждалих немає

Йорданські збройні сили не надали інформації про можливих постраждалих унаслідок аварії. Також не повідомляється про ступінь пошкодження вертольота.

Інцидент стався за участю Black Hawk, який перебуває у складі Збройних сил Йорданії. Інших деталей щодо обставин аварії у заяві військових не навели.

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