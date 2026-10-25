У Йорданії під час стрілянини на похороні загинули 9 людей — The Express Tribune

У Йорданії під час стрілянини на церковній похоронній службі в мухафазі Карак загинули дев'ятеро людей, ще 40 дістали поранення. Влада розшукувала озброєних нападників, які відкрили вогонь. Король Йорданії Абдалла II ібн аль-Хусейн у суботу наказав силам безпеки жорстко реагувати після нападу.

Стрілянина під час похоронної служби

За даними The Express Tribune, нападники відкрили вогонь у п'ятницю вдень. Вони кілька хвилин стріляли по церкві у світлий час доби, коли там проходила похоронна служба. Напад на християнську меншину Йорданії став рідкісним для країни випадком.

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Посилення заходів безпеки

Після стрілянини в країні посилили безпеку в торговельних центрах, біля іноземних посольств та в інших місцях. Посольство США в Аммані повідомило, що додаткові заходи безпеки запровадили по всій Йорданії. Влада продовжувала розшукувати нападників.

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