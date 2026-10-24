У Йорданії під час стрілянини в церкві загинули семеро людей — Anadolu Agency

У Йорданії під час похорону в грецькій православній церкві Святого Георгія в Хамуді, Карак, невідомі озброєні люди відкрили вогонь по присутніх. Загинули семеро людей, ще 27 дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Управління громадської безпеки Йорданії.

Нападників розшукують

За даними йорданської влади, стрілянину влаштували невстановлені особи. Державний мовник Al-Mamlaka TV із посиланням на неназване джерело повідомив, що двоє нападників вийшли з автомобіля та почали стріляти під час похоронної церемонії.

Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазін Аль-Фарайє заявив, що силові структури цілодобово працюють над пошуком нападників. За його словами, поки що зарано говорити про виконавців нападу та їхню належність. Король Абдалла II пообіцяв найсуворіше покарання для відповідальних за напад.

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Реакція арабських держав

Напад засудили представники Лівану, Сирії, Іраку, Палестини, Єгипту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії та Бахрейну, а також Ліга арабських держав і Рада міністрів внутрішніх справ арабських країн.

Генеральний секретар Ліги арабських держав Набіль Фахмі назвав атаки на місця богослужіння неприйнятним терористичним актом і злочином, який засуджується за всіма стандартами. Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що напад порушив святість місця богослужіння, померлих і людей, які прийшли на похорон.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі висловив підтримку Йорданії у протидії всім формам насильства й тероризму. Саудівська Аравія та ОАЕ відкинули тероризм, спрямований на підрив безпеки Йорданії, а Оман засудив насильство проти місць богослужіння й залякування цивільних. Кувейт і Катар підтримали заходи Йорданії для збереження безпеки та стабільності, а Бахрейн — зусилля з розшуку нападників і притягнення їх до відповідальності.

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