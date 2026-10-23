У Йорданії під час стрілянини в церкві загинули шестеро людей — Deutsche Welle

У південній йорданській мухафазі Карак під час стрілянини в церкві загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранення. За даними Управління громадської безпеки Йорданії, напад стався у п’ятницю.

Стрілянина під час похорону

Як повідомляє Deutsche Welle, стрілянина сталася в церкві Хаммуд під час похорону. Джерело в органах безпеки повідомило державному мовнику Al-Mamlaka, що двоє чоловіків відкрили вогонь по похоронній процесії.

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Особи нападників та їхні мотиви поки не встановлені. Свідок повідомив йорданським державним медіа, що на момент стрілянини в церкві перебували від 150 до 200 людей.

Розслідування нападу

Речник уряду Йорданії Мохаммад аль-Момані заявив, що сили безпеки розпочали розслідування нападу. Збройні напади такого типу в Йорданії трапляються рідко. У країні з населенням близько 11,5 мільйона людей є християнська меншина чисельністю в кілька сотень тисяч осіб. Регіон Карак, розташований приблизно за 180 кілометрів на південь від Аммана, має значну християнську громаду.

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