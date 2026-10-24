У Йорданії після нападу на церкву посилили безпеку — Cyprus Mail

У Йорданії посилили безпеку біля торговельних центрів, іноземних посольств та інших об’єктів після збройного нападу на грецьку православну церкву в мухафазі Карак. За даними посольства США в Аммані, заходи вжили, поки правоохоронці розшукують нападників.

Унаслідок атаки загинули вісім людей, ще 40 дістали поранення. Нападники досі не затримані.

Стрілянина під час похорону

Як повідомляє Cyprus Mail, стрілянина сталася у п’ятницю вдень під час похорону в грецькій православній церкві в мухафазі Карак. Нападники вели вогонь протягом кількох хвилин.

Йорданська влада назвала подію актом екстремістського тероризму. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв. Правоохоронці заявили, що наразі зарано визначати, чи пов’язані нападники з відомими угрупованнями в Йорданії або за її межами.

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Реакція влади

На відео Reuters видно, як поліція патрулює біля церкви в селі Хамуд, розташованому приблизно за 120 кілометрів на південний захід від Аммана.

Прем’єр-міністр Джафар Хассан заявив, що напад став наслідком терористичної ідеології та сліпого екстремізму, і влада не дозволить суспільству піти цим шляхом. Король Йорданії Абдалла відвідав Карак через кілька годин після атаки та пообіцяв покарати винних.

Подібні напади в Йорданії трапляються рідко. Водночас влада країни раніше заявляла, що неодноразово запобігала змовам ісламістських бойовиків.

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