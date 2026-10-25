У Йорданії поховали вісьмох жертв нападу на церкву — Al Jazeera

У селі Хамуд у Йорданії тисячі людей взяли участь у похованні вісьмох жертв стрілянини біля Грецької православної церкви Святого Георгія. Напад стався у п’ятницю під час іншої похоронної церемонії: загинули дев’ятеро людей, десятки зазнали поранень.

Похорон біля церкви

Труни, вкриті йорданськими прапорами, пронесли крізь натовп біля храму в провінції Карак. Богослужіння очолили священники, а безпеку забезпечували силовики. У церемонії взяв участь прем’єр-міністр Джафар Хассан, який представляв короля Абдаллу II, а також урядовці та високопосадовці військових і цивільних структур.

Як повідомляє Al Jazeera, дев’ятого загиблого, Мохаммеда аль-Касуса, його родина планувала поховати в понеділок. Священник Йоганна Хаматі розповів AFP, що на похороні в п’ятницю перебували приблизно 170–200 людей, коли зовні почалася стрілянина. Люди спершу не зрозуміли, що відбувається, а потім почали забігати до церкви, шукаючи укриття.

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Нападників розшукують

Йорданська влада назвала напад «екстремістським тероризмом». Король Абдалла II відвідав поранених у лікарні та пообіцяв рішучу відповідь. Нападників досі розшукують; посадовці поки не встановили, чи були вони пов’язані з будь-яким збройним угрупованням. Відповідальність за стрілянину не взяла на себе жодна організація.

Християни становлять близько 3% населення переважно мусульманської Йорданії. За даними AFP, серед поранених були також мусульмани. Священник Хаматі закликав до єдності, наголосивши, що напад зачепив представників обох релігійних громад.

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