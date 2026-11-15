У Йорданії трьох засудили до страти за напад на церкву — The National

Суд державної безпеки Йорданії засудив до страти трьох чоловіків, визнаних винними у терористичному нападі в місті Хмуд у губернаторстві Карак. Унаслідок атаки загинули дев’ятеро людей.

Напад під час похорону

Озброєні нападники відкрили вогонь під час похоронної служби у грецькій православній церкві Святого Георгія. Загинули дев’ятеро християн, ще 34 людини дістали поранення.

Церква розташована в селі Хмуд, приблизно за 80 кілометрів на південь від Аммана. Про рішення суду повідомляє The National з посиланням на державне інформагентство Petra.

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Вирок суду

За даними Petra, суд визнав обвинувачених винними за дев’ятьма пунктами щодо участі в терористичних діях, які призвели до загибелі людей. Їм також інкримінували два епізоди здійснення терористичних дій із використанням зброї та боєприпасів.

Крім того, трьох чоловіків визнали винними у зберіганні зброї та боєприпасів із наміром використати їх для терористичних дій.

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