У Йорданії відбудеться похорон дев’ятьох жертв нападу на церкву — The National
У селі Хамуд у йорданській мухафазі Карак у неділю проведуть похорон дев’ятьох християн, які загинули під час нападу на церкву Святого Георгія Грецької православної церкви. Церемонія відбудеться в тому самому храмі, де сталася стрілянина, повідомляє The National.
Напад під час похорону
За даними Директорату громадської безпеки Йорданії, у п’ятницю нападники відкрили вогонь на території церковного комплексу. Стрілянина сталася під час похорону.
Спершу влада повідомляла про сімох загиблих. У суботу кількість жертв переглянули до дев’яти, а жодного з трьох нападників станом на той час не затримали.
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Охорона церков
Король Йорданії Абдалла II назвав напад терористичним. За повідомленням королівського палацу, представники силових структур поінформували монарха про останні події в розслідуванні, не розкриваючи подробиць.
Абдалла II доручив уряду переглянути політику протидії екстремістській ідеології та активізувати зусилля для усунення її першопричин. У неділю силовики чергували біля церков по всій країні під час богослужінь.
Карак розташований приблизно за 100 кілометрів на південь від Аммана. У переважно мусульманській Йорданії проживає християнська меншина.