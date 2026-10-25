У Йорданії відбудеться похорон дев’ятьох жертв нападу на церкву — The National

У селі Хамуд у йорданській мухафазі Карак у неділю проведуть похорон дев’ятьох християн, які загинули під час нападу на церкву Святого Георгія Грецької православної церкви. Церемонія відбудеться в тому самому храмі, де сталася стрілянина, повідомляє The National.

Напад під час похорону

За даними Директорату громадської безпеки Йорданії, у п’ятницю нападники відкрили вогонь на території церковного комплексу. Стрілянина сталася під час похорону.

Спершу влада повідомляла про сімох загиблих. У суботу кількість жертв переглянули до дев’яти, а жодного з трьох нападників станом на той час не затримали.

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Охорона церков

Король Йорданії Абдалла II назвав напад терористичним. За повідомленням королівського палацу, представники силових структур поінформували монарха про останні події в розслідуванні, не розкриваючи подробиць.

Абдалла II доручив уряду переглянути політику протидії екстремістській ідеології та активізувати зусилля для усунення її першопричин. У неділю силовики чергували біля церков по всій країні під час богослужінь.

Карак розташований приблизно за 100 кілометрів на південь від Аммана. У переважно мусульманській Йорданії проживає християнська меншина.

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