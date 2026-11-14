У Каліфорнії, США, Лорі Хуанг у разі розлучення з Дженсеном Хуангом може отримати половину майна, яке буде визнане спільною власністю подружжя. Дженсен Хуанг не повідомляв про намір розлучитися. Про можливі наслідки поділу статків пише Fortune.

Структура володіння акціями

Станом на 23 березня 2026 року Хуанг повідомляв про бенефіціарне володіння приблизно 870,6 млн акцій Nvidia, або 3,58% акцій компанії. Значна частина цього пакета перебуває у трастах, якими спільно керують Дженсен і Лорі Хуанг.

Траст подружжя володіє приблизно 528,5 млн акцій Nvidia. Разом із двома іншими сімейними трастами ці структури володіють майже 669 млн акцій. Ще 73,3 млн акцій належать компаніям з обмеженою відповідальністю, єдиним учасником яких є цей траст.

Лорі Хуанг також є президенткою Jen-Hsun & Lori Huang Foundation. Наприкінці 2024 року фонд мав близько $9,2 млрд активів і володів приблизно 58,7 млн акцій Nvidia. У корпоративному документі Nvidia зазначено, що жоден із подружжя не має майнового інтересу в акціях фонду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правила поділу майна

Подружжя одружилося 1985 року, за вісім років до того, як Дженсен Хуанг став співзасновником Nvidia. Каліфорнія застосовує режим спільної власності подружжя: активи, набуті під час шлюбу, зазвичай належать обом сторонам і підлягають рівному поділу в разі розлучення.

Це не означає автоматичного поділу навпіл усіх акцій, пов’язаних із Хуангом. Суд мав би з’ясувати, як були придбані акції, як оформлені трасти, чи змішувалися особисті та спільні активи, а також чи укладало подружжя шлюбний договір. Майно, що належало одному з подружжя до шлюбу, а також подарунки й спадщина, зазвичай вважаються особистою власністю.

Оцінка статків

Fortune з посиланням на Bloomberg Billionaires Index оцінює статки Дженсена Хуанга приблизно у $145 млрд. Ця сума залежить від ринкової вартості акцій Nvidia і не є оцінкою майна, яке потенційно може бути поділене між подружжям.

Читай нас у