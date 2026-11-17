У США Каліфорнійський департамент транспортних засобів заборонив компанії Waymo здійснювати поїздки безпілотних таксі автострадами в усьому штаті. Обмеження набуло чинності 11 листопада, повідомляє The Verge.

Причина заборони

Регулятор назвав експлуатацію роботаксі Waymo на автострадах безпосередньою загрозою громадській безпеці. У відомстві заявили про неодноразові випадки, коли автомобілі компанії заїжджали до активних зон дорожніх робіт, наражаючи на ризик працівників.

Рішенню передували два інциденти в районі затоки Сан-Франциско. В одному з них роботаксі Waymo заїхало на перекриту через дорожні роботи ділянку US-101 біля Берлінгейма. Інший випадок був пов’язаний з автомобілями Каліфорнійського дорожнього патруля на автостраді 280 у Сан-Франциско.

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Умови для відновлення поїздок

Waymo тестувала свої автомобілі на каліфорнійських автострадах щонайменше з серпня 2024 року, а в листопаді 2025 року відкрила такі маршрути для пасажирів. У травні 2026 року компанія добровільно призупинила поїздки автострадами через занепокоєння щодо будівельних майданчиків, однак наприкінці липня відновила їх.

Для повернення на автостради Waymo має продемонструвати регулятору, що достатньо покращила роботу своїх систем поблизу зон дорожнього будівництва. Без автострад роботаксі доведеться прокладати довші маршрути місцевими дорогами, що може збільшити вартість поїздок для пасажирів.

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