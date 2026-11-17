На узбережжі Каліфорнії після хвиль заввишки 15–18 метрів очікують нові тихоокеанські шторми, які можуть принести хвилі до 6 метрів. Національна метеорологічна служба США випустила попередження для протяжних ділянок каліфорнійського узбережжя через небезпечний прибій і ризик прибережних підтоплень, повідомляє The Guardian.

Попередження для узбережжя

Найвищі хвилі зафіксували біля популярного місця для серфінгу Маверікс в окрузі Сан-Матео, на південь від Сан-Франциско. Метеорологи попередили, що нестабільні та непередбачувані хвилі можуть швидко становити небезпеку для людей, які перебувають поблизу води.

Упродовж вихідних діяли попередження про високі хвилі та підтоплення прибережних районів. В окрузі Санта-Крус приблизно 270 будинків перебували під попередженням про можливу евакуацію.

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Дощі, вітер і нові шторми

Система низького тиску, що принесла дощі в район затоки Сан-Франциско в неділю, мала змінитися великими хвилями в ніч на понеділок. Для частини округу Санта-Крус до понеділка по обіді також діяли попередження про торнадо.

У середині тижня потужний шторм над Тихим океаном, за прогнозом, принесе в район затоки від 3,8 до 15,2 сантиметра опадів і пориви вітру до 80 км/год. Метеоролог Національної метеорологічної служби Браян Гарсія закликав готуватися до активних найближчих тижнів.

За даними служби, два тихоокеанські шторми цього тижня вплинуть не лише на каліфорнійське узбережжя, а й на значні території сходу США, де очікують сильний вітер, дощі та рясний сніг у горах Сьєрра-Невада.

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