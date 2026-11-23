У містечку Стратмор у штаті Каліфорнія дев’ятьох людей госпіталізували після стрілянини під час концерту ввечері в суботу. Правоохоронці вважають, що це був приватний захід, повідомляє UPI з посиланням на офіс шерифа округу Туларе.

Стрілянина серед натовпу

Інцидент стався приблизно о 19:30. За даними правоохоронців, на заході перебували понад 150 людей. Початкові повідомлення свідчили, що підозрювані відкрили вогонь у натовп та влучили щонайменше у дев’ятьох осіб.

Після прибуття заступники шерифа надавали потерпілим першу допомогу, а частина поранених самостійно дісталася місцевих лікарень. Слідчі встановили, що це був масштабний концерт, організований Nortenos — мережею вуличних банд. На ньому виступали кілька реперів та інших виконавців, деякі з яких приїхали з-за меж району та з інших штатів. В офісі шерифа вважають, що стрілянина могла бути пов’язана з діяльністю банд.

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Стан поранених

26-річний чоловік, поранений у груди, перебуває у критичному стані. Ще одному потерпілому, 19-річному чоловікові з вогнепальним пораненням живота, знадобилося хірургічне втручання. Операція також була потрібна третьому постраждалому, пораненому в пах. Решта шестеро потерпілих хірургічного втручання не потребували.

Шериф округу Туларе Майкл Будро заявив, що безпосередньої загрози для жителів округу немає. Він додав, що підозрювані мають відповідати за насильство.

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