У Каліфорнії прогнозують провал Proposition 39 щодо ідентифікації виборців — The Hill

У Каліфорнії, США, ініціатива Proposition 39 щодо посилення вимог до ідентифікації виборців, за прогнозом Decision Desk HQ, не буде схвалена. Проти неї висловилися майже 60% учасників голосування, тоді як 41% підтримав пропозицію, повідомляє The Hill.

Що передбачала Proposition 39

Ініціатива мала зобов'язати зареєстрованих виборців підтверджувати громадянство США. Вона також передбачала, що жителі Каліфорнії, які голосують поштою, повинні були зазначати останні чотири цифри номера виданого державою посвідчення особи — наприклад водійського посвідчення.

Крім того, Proposition 39 забороняла б особисте голосування без посвідчення особи. Нині повнолітні жителі штату, які мають право голосу, під час реєстрації виборцем надають посвідчення особи та номер соціального страхування.

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Позиції прихильників і противників

Консервативні організації, зокрема Reform California, підтримували Proposition 39. Вони стверджували, що ініціатива зміцнить суспільну довіру до виборів і допоможе забезпечити врахування всіх голосів. Республіканська партія Каліфорнії порівнювала цю вимогу з потребою пред'являти посвідчення особи під час авіаперельотів, купівлі алкоголю, переведення в готівку чеків, отримання призів або доступу до захищених будівель.

Американська спілка захисту громадянських свобод Північної Каліфорнії та інші правозахисні організації виступали проти ініціативи. Вони попереджали, що останні чотири цифри номера посвідчення, зазначені на зовнішній частині конверта для поштового бюлетеня, можуть пройти через багато рук і майже два роки зберігатися у виборчих документах, що створює ризик крадіжки особистих даних.

У 2025 році республіканці в Асамблеї штату намагалися ухвалити законопроєкт, схожий на Proposition 39. Документ, співатором якого був член Асамблеї Карл ДеМайо — один із головних прихильників ініціативи, — не пройшов Комітет з виборів у квітні 2025 року.

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