У Каліфорнії прогнозували значні прибережні підтоплення через поєднання надзвичайно високих припливів, погодних умов, пов’язаних з Ель-Ніньйо, та аномально теплої води в океані. В окремих районах рівень затоплення міг сягнути 0,8 метра, повідомляє Live Science.

Ризики для району Сан-Франциско

Особливо складна ситуація очікувалася в районі затоки Сан-Франциско. До можливих підтоплень готувалися Міжнародний аеропорт Сан-Франциско та інші низинні частини міста. Уздовж узбережжя Сан-Франциско також попереджали про небезпечні хвилі прибою заввишки від 6 до 9 метрів.

У Південній Каліфорнії Національна метеорологічна служба США попередила прибережні громади про потенційно рекордні так звані королівські припливи та хвилі до 4,6 метра. Кілька міст на центральному узбережжі штату закрили пляжі через ризик раптових хвиль, які можуть змити людей у море. Місцева влада також закликала жителів обмежити необов’язкові поїздки в період Дня подяки.

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Чому посилилися припливи

Королівськими називають винятково високі припливи, що щороку виникають через сезонні чинники та взаємне розташування Землі, Сонця й Місяця. Цього разу ризик посилив Ель-Ніньйо: уздовж каліфорнійського узбережжя рухалася велика хвиля Кельвіна. Тепла океанська вода розширюється, підвищуючи рівень води та ризик сильного прибою.

За даними AFP, припливи цього періоду могли стати найвищими з січня 1983 року, коли вони також збіглися зі штормами, пов’язаними з Ель-Ніньйо. Дослідник Інституту океанографії Скриппса Райнхард Флік застеріг, що ризики можуть зрости в грудні та січні, якщо високі хвилі одночасно збігатимуться з опадами.

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