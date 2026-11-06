У Каліфорнії Prop 40 про податок для мільярдерів прямує до поразки — Fortune

У Каліфорнії пропозиція Prop 40 щодо одноразового 5% податку для мільярдерів за попередніми підрахунками голосів прямує до поразки: 55% виборців висловилися проти, а 45% — за. Голоси ще підраховують, повідомляє Fortune.

Розкол між округами

В окрузі Санта-Клара, до якого входять технологічні центри Саннівейл, Пало-Альто, Купертіно та Маунтін-В’ю, співвідношення голосів було таким самим — 55% проти Prop 40 і 45% за. Проти ініціативи також проголосували виборці заможного округу Марін на північ від Сан-Франциско та округу Сан-Матео на південь від міста.

Водночас в окрузі Сан-Франциско 55% виборців підтримали Prop 40, а 45% виступили проти. Там розташовані ШІ-стартапи OpenAI та Anthropic, які, за даними видання, планують вийти на біржу. В окрузі Лос-Анджелес 53% виборців підтримали пропозицію, а 47% — відхилили її.

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Аргументи противників

Противники Prop 40 заявляли, що податок навряд чи залишився б одноразовим. Вони також висловлювали занепокоєння щодо оподаткування активів приватних компаній: на їхню думку, засновникам могло б знадобитися продати контрольні частки у власному бізнесі.

За даними Fortune, кілька мільярдерів уже залишили Каліфорнію на тлі побоювань щодо можливого податку на статки, серед них — співзасновник Google Сергій Брін, який фінансував кампанію проти Prop 40. Видання зазначає, що втрата шести мільярдерів суттєво зменшила оцінку можливих надходжень від такого податку, а також прогноз майбутніх надходжень штату від податку на доходи.

Інша ініціатива лідирує

Паралельно противники Prop 40 просували Prop 42, яка передбачає заборону податків на особисті заощадження, активи та пенсійні накопичення. Ця ініціатива також лідирує під час підрахунку голосів. Партнер команди EY з приватного оподаткування Майкл Фейспор наголосив, що негативний результат голосування не означає, що подібні заходи не запровадять у майбутньому. Він додав, що заможні мешканці Каліфорнії вже переглядають питання резидентства, доміцилю та планування спадщини.

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