Дослідники Каліфорнійського університету в Берклі виявили експериментальну сполуку TOFA, яка в дослідах на мишах сприяла втраті жирової тканини без значного зменшення м’язової маси. Як повідомляє ScienceDaily, речовина також підвищувала енергетичні витрати організму до 18%, не збільшуючи фізичну активність тварин і не підвищуючи температуру їхнього тіла.

Результати роботи опублікували в журналі Science Advances. У мишей з ожирінням TOFA поліпшувала чутливість до інсуліну, регуляцію рівня глюкози в крові та знижувала рівень тригліцеридів. У тварин також покращилися показники, пов’язані з жировою хворобою печінки.

Як діє експериментальна сполука

TOFA, або 5-tetradecyloxy-2-furoic acid, належить до інгібіторів ACC — речовин, що пригнічують ферменти, залучені до утворення жирних кислот. Водночас дослідники встановили, що вона активує клітинні рецептори PPARα і PPARδ, які регулюють гени, пов’язані з поглинанням і розщепленням жирів для виробництва енергії.

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Таким чином TOFA одночасно зменшує утворення певних жирів і стимулює використання наявних жирних кислот як джерела енергії. Інші інгібітори ACC вже проходили клінічні випробування середньої стадії, однак жоден із них не схвалили для лікування метаболічних захворювань. Однією з проблем таких сполук було підвищення рівня тригліцеридів у крові. У дослідах на мишах TOFA такого ефекту не спричиняла.

Поєднання з препаратами для схуднення

Науковці також перевірили TOFA разом із семаглутидом — активною речовиною препаратів Ozempic і Wegovy, а також із тирзепатидом, який продають під назвами Mounjaro та Zepbound. У мишей комбінації давали кращі результати щодо маси тіла, рівня глюкози, інсуліну та тригліцеридів, ніж кожен із підходів окремо.

Препарати класу GLP-1 переважно знижують апетит і споживання їжі, тоді як у дослідах TOFA підвищувала витрати енергії. Речовину ще не випробовували на людях, тому її безпечність та ефективність для людей не встановлені.

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