У Каліфорнії з’ясували, як E2F1 запускає поділ клітин без сигналів — News-Medical

Дослідники Каліфорнійського університету в Санта-Крусі у США встановили, що білок E2F1 може запускати поділ клітин без додаткових сигналів росту. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі The EMBO Journal.

Щоб відтворити вихід клітин зі стану спокою в лабораторії, дослідники зазвичай додають їм поживні речовини та сигнали росту. Цей процес передбачає фізичне розпакування ДНК, яка щільно упакована разом із білками в ядрі. Команда підтвердила, що активація E2F1 може спонукати клітини до поділу навіть без таких додаткових сигналів.

Активація генів без розпакування ДНК

Автори роботи встановили, що E2F1 використовує інший механізм. Білок зв’язується з обмеженою ділянкою геному та активує гени, пов’язані з клітинним циклом. За словами доцента біомолекулярної інженерії Алі Шаріаті, E2F1 здатний активувати ці гени без істотного розпакування ДНК або взагалі без нього.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Науковці вказують на подібність цієї властивості E2F1 до піонерних факторів, які можуть відкривати доступ до щільно упакованої ДНК і суттєво змінювати стан клітини. Також дослідники виявили, що клітини реагують на певний поріг рівня E2F1: після його перевищення клітини у стані спокою починають ділитися.

Можливий зв’язок із раком

E2F1 відіграє важливу роль у клітинному поділі та зазнає порушень у багатьох видах раку. Водночас описаний механізм має обмеження: без додаткових сигналів росту клітини могли поділитися щонайбільше тричі. Для спостереження за ними в часі команда застосувала методи візуалізації окремих живих клітин і програмне забезпечення DeepSea, розроблене в лабораторії Шаріаті.

Дослідники припускають, що ракові клітини можуть використовувати активність E2F1, щоб обходити механізми, які підтримують клітини у неактивному стані. Надалі команда планує з’ясувати, як саме E2F1 активує гени після зв’язування з геномом, а також дослідити роль інших восьми генів цієї родини у розвитку раку.

Читай нас у