У Канаді автобус потрапив у ДТП, є тяжко травмовані — Anadolu Agency

У канадській провінції Британська Колумбія автобус потрапив в аварію на шосе 39 на південь від міста Маккензі. За повідомленнями медіа, унаслідок ДТП травмувалися кілька людей, деякі з них зазнали тяжких травм, повідомляє Anadolu Agency.

Лікарні перейшли в режим Code Orange

CBC News повідомило, що регіональна служба охорони здоров’я Northern Health оголосила режим Code Orange у лікарнях Маккензі та Принс-Джорджа. Такий режим застосовують у випадках масового надходження постраждалих.

У Northern Health не повідомили кількість пацієнтів, пов’язаних з інцидентом, а також їхній стан. Мешканців закликали не звертатися до відділень невідкладної допомоги, якщо їхньому життю не загрожує небезпека.

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Шосе тимчасово перекрили

Компанія дата-центрів IREN підтвердила, що автобус був зафрахтований одним із її підрядників. Місцеві медіа також повідомили, що транспортний засіб не був шкільним автобусом.

Поліція попросила громадян уникати району аварії. Очікувалося, що шосе залишатиметься перекритим протягом кількох годин. Влада не підтвердила причину ДТП.

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