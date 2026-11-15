У Канаді помер п’ятий солдат після пожежі на базі Вейнрайт — CBS News

У Канаді помер п'ятий військовослужбовець, який зазнав травм під час трав'яної пожежі на базі Канадських збройних сил Вейнрайт в Альберті. Рядовий Вільям Дуглас Дал Б'янко помер у лікарні провінції Онтаріо, де лікувався після пожежі 17 жовтня, повідомляє CBS News.

Навчання на полігоні

Під час інциденту близько 84 військових 3-го батальйону легкої піхоти принцеси Патрисії проходили навчання з наступальних дій. Заняття відбувалися на стрільбищі для гранатометів на базі, розташованій на південний схід від Едмонтона.

Вітер спрямував полум'я трав'яної пожежі в бік військових. Станом на суботу в лікарнях залишалися 24 солдати.

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Розслідування трагедії

Раніше внаслідок пожежі загинули рядові Шон Фаррелл, 23 роки, з Принс-Альберта в Саскачевані; Ейдан Гулдінг, 23 роки, із Північного Ванкувера в Британській Колумбії; Гейден Ліккемарк, 19 років, із Ленглі в Британській Колумбії; а також сержант Морган Вонг, 26 років, з Едмонтона.

Військова поліція розслідує пожежу, а окрема військова комісія має вивчити обставини трагедії та запропонувати заходи для недопущення подібних випадків. Генерал-майор Вейд Ратленд заявив, що військові посадовці кілька годин знали про пожежу, вважали її локалізованою та дозволили продовжити навчання, однак згодом вітер раптово змінився.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав пожежу однією з найтяжчих трагедій канадських збройних сил у мирний час на території країни.

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