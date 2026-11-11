У Канаді приспали чотирьох гризлі після загибелі матері й доньки — ABC News Australia

У канадській провінції Британська Колумбія служби охорони дикої природи приспали чотирьох ведмедів гризлі — самицю та трьох її ведмежат. ДНК-тести встановили їхню причетність до смертельного нападу на 48-річну арттерапевтку Дженні Балкаррас і її 20-річну доньку Селах Рід, повідомляє ABC News Australia.

ДНК-тести встановили причетність ведмедів

Рештки жінок знайшли минулого тижня неподалік туристичної стежки в Белла-Кулі — невдовзі після того, як родина заявила про їхнє зникнення. За словами інспектора Джеффа Тайра, розслідування також вказало, що напад, імовірно, мав хижацький характер. Він наголосив, що така поведінка для гризлі трапляється дуже рідко.

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У службі охорони дикої природи заявили, що тварин приспали задля безпеки людей. Родич загиблих організував збір коштів на поховання та підтримку сина і двох дочок Дженні Балкаррас, які вижили.

Попередній напад не пов’язаний із новим випадком

Влада попередила, що в цей період року гризлі можуть поводитися агресивно, оскільки накопичують жирові запаси перед зимовою сплячкою. У листопаді минулого року в тому самому районі ведмідь напав на шкільну групу: постраждали 11 людей, зокрема діти, а деякі зазнали тяжких травм. Водночас чотири ведмеді, встановлені у новій справі, не були причетні до торішнього нападу.

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