У Канаді розробили покриття, що може замінити пластик у стаканчиках — ScienceAlert

Науковці Університету Ватерлоо в Канаді розробили рослинне целюлозне покриття для паперових контейнерів, яке потенційно може замінити поліетиленові шари у стаканчиках для напоїв. Результати дослідження опублікували в журналі ACS Sustainable Chemistry & Engineering, повідомляє ScienceAlert.

Покриття з компонентів целюлози

Матеріал складається з ацетату целюлози, що становить його основну частину, та целюлозних нанокристалів, які додають міцності. Компоненти утворюють водневі зв’язки з папером, тому для нанесення покриття не потрібні хімічні клеї. Така структура заповнює пори паперу й утворює бар’єр для води, жиру та газів.

У випробуваннях нове покриття залишалося переважно неушкодженим під час тестів на стирання, якими також перевіряли виділення мікропластику з пластикових вкладишів. Керівниця дослідження, хімікиня матеріалів Ширлі Тан, зазначила, що целюлозний матеріал витримав окріп, харчові олії та низку розчинників.

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Міцність і бар’єрні властивості

Під час п’ятиденного тесту занурення покриття добре витримало контакт, зокрема, з дихлорметаном, гідроксидом натрію та соляною кислотою. За даними тестів на розтягування, найкращого балансу жорсткості й гнучкості папір із покриттям досягав, коли целюлозні нанокристали становили 3% маси покриття.

Порівняно з непокритим папером матеріал більш ніж удесятеро зменшував проникнення кисню. Дослідники також перевірили його на тонких коричневих паперових рушниках, які зазвичай швидко вбирають воду: після нанесення покриття вони стали водовідштовхувальними. Автори вважають, що технологія може дозволити використовувати тонший папір для тари, однак перед комерційним застосуванням потрібні перевірки безпечності для харчових продуктів і регуляторна оцінка. Строки комерціалізації розробки наразі невизначені.

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