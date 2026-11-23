У Канаді 5,7% дорослих повідомили про щоденне вживання канабісу — це приблизно 1,81 млн людей. Частка тих, хто вживає алкоголь щодня, становить 5,2%. Серед канадців віком до 50 років щоденне вживання канабісу вже поширеніше за щоденне вживання алкоголю.

Такі дані оприлюднило News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Canadian Medical Association Journal. Науковці проаналізували відповіді майже 100 тисяч учасників Канадського громадського опитування щодо здоров’я за 2023–2024 роки.

Найвищі показники серед молодих чоловіків

Найчастіше про щоденне вживання канабісу повідомляли чоловіки віком від 25 до 34 років: майже 11%. Для порівняння, алкоголь щодня вживали 2,9% представників цієї групи, а сигарети курили 8%.

Серед жінок віком від 25 до 34 років канабіс щодня вживали 6,8%, алкоголь — 1,2%, сигарети — 4,5%. У групі жінок від 18 до 24 років показник щоденного вживання канабісу становив 6,6%, тоді як алкоголь щодня вживали 0,4%, а сигарети курили 2%.

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Серед людей віком 65 років і старших ситуація інша: щоденне вживання алкоголю траплялося частіше, ніж канабісу. Зокрема, канабіс щодня вживали 3,3% чоловіків старшого віку та 2,3% жінок, тоді як алкоголь — 13% і 6,7% відповідно.

Куріння залишається головним способом вживання

Щодня курили канабіс 3,9% дорослих респондентів, тоді як 1,8% використовували його без куріння. Серед молодих людей, особливо жінок, частка тих, хто щодня курив канабіс, сягала 5,4% і перевищувала частку щоденних курців сигарет — 2%.

Дослідники також зазначили, що 41% дорослих, які вживають канабіс щодня, почали це робити після легалізації немедичного канабісу в Канаді у 2018 році. Серед щоденних споживачів віком 18–24 роки так відповіли 85,4% опитаних. Автори запропонували посилити інформування про ризики, обмежити рекламу й роздрібну торгівлю та впроваджувати профілактичні заходи для молоді й вразливих груп.

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