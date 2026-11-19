Дослідники Університету Макмастера в Канаді розробили носимий мікроголковий пластир для виявлення безсимптомного ураження серця в перші дні після операції. Пристрій може допомогти стежити за пацієнтами вже після виписки з лікарні: він безперервно вимірює рівень серцевого тропоніну — білка, який вивільняється у разі ушкодження серця. Про розробку повідомляє News-Medical.

Як працює пристрій

Пластир оснащено мікроскопічними полімерними голками. Вони проникають лише під поверхню шкіри, не досягаючи нервів і кровоносних судин, та збирають інтерстиціальну рідину — рідину, що оточує клітини. Далі вона надходить до біосенсора, здатного відстежувати рівень тропоніну протягом кількох днів.

Постійне вимірювання білків є складнішим, ніж контроль, наприклад, глюкози. Тропонін міститься в крові у дуже низьких концентраціях, а в інтерстиціальній рідині його рівень ще нижчий. Для роботи сенсора науковці поєднали антитіла, що розпізнають білки, та аптамери — короткі ланцюжки ДНК або РНК, створені для розпізнавання конкретних біологічних мішеней. Аптамери формують вимірюваний сигнал.

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Моніторинг після операцій

За наведеними в матеріалі даними, щороку у світі проводять близько 300 мільйонів некардіологічних операцій, а дедалі більше пацієнтів виписують додому в день втручання. Водночас перші дні після операції пов’язані з підвищеним ризиком ушкодження міокарда після некардіологічного хірургічного втручання. Такий стан трапляється приблизно у 20% пацієнтів із вищим ризиком, і близько 90% випадків не мають очевидних симптомів.

Багато таких випадків можна виявити лише за допомогою аналізу крові, що ускладнює контроль за станом людини після повернення додому. Мікроголкову технологію для безперервного відбору зразків розробляли дослідники Університету Ватерлоо. Результати роботи опублікували в журналі Science Advances.

Команда отримала фінансування Канадських інститутів досліджень у сфері охорони здоров’я для подальшого тестування технології. Також дослідники працюють над її комерціалізацією через стартап Aptec Health.

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