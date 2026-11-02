У Канаді судять жінку за ймовірну участь у діяльності ІДІЛ — Global News Canada

У Брамптоні, Канада, суд присяжних розглядає справу 32-річної Аммари Амджад, якій висунули обвинувачення в участі в діяльності терористичної організації ІДІЛ. Канадська влада репатріювала її із сирійського табору утримання у 2023 році разом із двома дітьми, народженими після того, як вона, за версією слідства, виїхала на територію, контрольовану ІДІЛ.

Як повідомляє Global News, це перше в Канаді кримінальне переслідування жінки, яку обвинувачують у проживанні під владою ІДІЛ у Сирії. Судовий розгляд розпочався 22 жовтня.

Листування як доказ

Значну частину доказів становлять повідомлення та голосові записи, якими Амджад обмінювалася з матір’ю. За даними Королівської канадської кінної поліції, на телефоні, вилученому під час обшуку в будинку її батьків поблизу Торонто, виявили приблизно 10 тисяч текстових і аудіоповідомлень. На їхній переклад з урду поліції знадобився рік.

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Прокуратура посилається, зокрема, на повідомлення, в яких Амджад просила родину надіслати їй гроші та називала свій виїзд релігійним обов’язком. Захист водночас оскаржує точність перекладів, виконаних поліцією.

Перебування в Сирії та репатріація

З листування випливає, що Амджад могла поїхати до Сирії за першим чоловіком, якого називала Білалом. Канадські військові підтвердили, що колишній резервіст Білал Хан приєднався до ІДІЛ; він загинув через кілька місяців після прибуття на контрольовану угрупованням територію. Пізніше Амджад, за матеріалами суду, одружилася з британсько-пакистанським членом ІДІЛ Хамзою Парвезом.

На початку 2019 року, після боїв за Багуз, Амджад опинилася серед іноземних громадян, яких доправили до таборів Аль-Хол і Аль-Рож на північному сході Сирії. У квітні 2023 року вона прибула до Монреаля разом із трьома іншими репатрійованими жінками та їхніми дітьми. Після звільнення під заставу їй призначили домашній арешт у будинку батьків і заборонили контактувати з Парвезом та п’ятьма іншими канадськими жінками, пов’язаними з ІДІЛ.

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