У Канаді ведмідь гризлі, ймовірно, вбив матір і доньку — RMF24

Поблизу міста Белла-Кула в канадській провінції Британська Колумбія 48-річна Дженніфер та її 20-річна донька Села загинули після прогулянки стежкою. За попередніми висновками служб, жінки могли стати жертвами нападу ведмедя гризлі, повідомляє RMF24.

Пошуки тривали кілька днів

Жінки вирушили на прогулянку в суботу вдень маршрутом Snooka West Trail. Ця стежка розташована за кілька хвилин їзди автомобілем від їхнього будинку. Коли вони не повернулися, наступного дня родина заявила про їхнє зникнення, після чого розпочалися пошуки.

У понеділок у районі стежки знайшли тіло старшої жінки, а наступного дня — тіло її доньки. Брат Дженніфер розповів, що обидві добре знали цей маршрут, який не розташований у віддаленій місцевості.

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Лісова служба встановила пастки

Лісова служба повідомила про встановлення пасток для ведмедів у районі трагедії. Також триває розслідування обставин загибелі жінок.

Гризлі живуть переважно на заході Канади. Найбільше цих тварин мешкає саме у Британській Колумбії, також вони поширені на території Юкон, Північно-Західних територіях та в Альберті. Торік ведмідь гризлі напав на групу учнів і вчителів на стежці в Белла-Кулі, тоді постраждали понад десять людей.

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