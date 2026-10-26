У Канаді виявили новий тип зсувів мерзлоти — Live Science

У Північно-Західних територіях Канади дослідники вперше виявили новий тип масштабних зсувів багаторічної мерзлоти. Такі зсуви містять великі брили замерзлого ґрунту заввишки до 10 метрів, повідомляє Live Science.

Два найбільші зсуви

Науковці дослідили два великі зсуви у долинах річок Джонсон і Редстоун. Перший стався 2017 року та перемістив понад 18 млн кубометрів ґрунту й порід. Інший, зафіксований 2018 року, перемістив майже 4,5 млн кубометрів уламків. Менший зсув залишив на схилі слід завдовжки 1,2 кілометра, а більший — майже 3,2 кілометра.

Дослідники помітили сліди зсувів у долинах, де багаторічна мерзлота тривалий час залишалася стабільною. Супутникові знімки та польові спостереження показали, що ці процеси відрізнялися від звичного танення мерзлоти, коли відталий ґрунт перетворюється на грязьову масу й сповзає вниз схилом.

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Вплив пожеж і потепління

За моделлю науковців, зсуви спричинило поєднання потепління та відтавання ґрунту після лісових пожеж, що сталися поблизу 1995 року. Відтоді температура багаторічної мерзлоти в цій місцевості підвищувалася приблизно на 0,3 градуса Цельсія за десятиліття. Тріщини у верхній частині схилів дали змогу відтаванню проникати глибше й поступово розтопити нижню частину мерзлого шару; цей процес міг тривати близько 20 років.

За словами керівника дослідження Джозефа Янга, у районі зафіксували понад 150 подібних зсувів. Вони поки не пошкодили інфраструктуру через віддаленість території, однак два найбільші зсуви перегородили річки, утворили нові озера та швидко занесли осадом водотоки нижче за течією. Дослідники вважають, що схожі процеси можливі також у районах Канади й Аляски, де товщина мерзлоти становить від 20 до 40 метрів.

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