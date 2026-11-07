У Канаді виявили раніше не зафіксоване дитинча північноатлантичного кита — Mongabay

Біля острова Антикості в канадській провінції Квебек дослідники у вересні сфотографували неідентифіковане дитинча північноатлантичного гладкого кита. Про це повідомляє Mongabay.

Аналіз фотографій

Науковці з Акваріума Нової Англії в Бостоні проаналізували знімки та дані про північноатлантичних гладких китів. За результатами аналізу вони встановили, що це дитинча, яке, ймовірно, народилося кількома місяцями раніше. Воно не потрапило до поля зору під час зимових обстежень цих великих тварин.

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Дослідники зробили висновок про вік тварини після вивчення фотографій та даних про представників цього виду. Північноатлантичний гладкий кит є одним із найрідкісніших морських ссавців у світі.

Підсумок сезону

Нова знахідка збільшила кількість виявлених дитинчат північноатлантичного гладкого кита за останній сезон народження до 24. Дослідники, які вивчають китів, вважають неочікуване виявлення дитинчати обнадійливим.

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