У Канаді з лікарні виписали пораненого біля синагоги поліцейського — Jerusalem Post

У Белвіллі в канадській провінції Онтаріо з лікарні виписали поліцейського Джеффа Сміта, який зазнав тяжких поранень, зупиняючи стрільця біля синагоги. Він продовжує відновлення вдома більш як через місяць після нападу. Поліція Белвілла повідомила, що Сміт має прогрес у реабілітації, а він і його родина вдячні за підтримку громади та інших людей, пише Jerusalem Post.

Перестрілка біля синагоги

20 вересня Сміт охороняв синагогу B’nai Jacob, де віряни зібралися на службу напередодні Йом-Кіпуру. За даними поліції, 29-річний Шон Ворд відкрив по ньому вогонь, поранивши поліцейського в голову та тіло.

Попри поранення, Сміт майже три хвилини відстрілювався, доки до нього не приєднався інший поліцейський Майкл Маккерді. Правоохоронці заявили, що не допустили нападника до синагоги та запобігли масовому вбивству. Ніхто з присутніх на службі не постраждав. Ворд був поранений під час перестрілки й помер наступного дня.

Збір коштів для поліцейських

Кампанія зі збору коштів, яку від імені канадської єврейської громади запустив Дерек Крайндлер, станом на ранок п’ятниці зібрала 969 110 канадських доларів завдяки понад 8 300 пожертвам. Кошти мають піти на підтримку Сміта та його родини під час відновлення й реабілітації.

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Для Маккерді, який фізично не постраждав, але прибув на допомогу колезі під обстрілом, також організували окремий збір. За повідомленням уранці п’ятниці, кампанія зібрала приблизно 58 400 канадських доларів. Її організатори наголосили, що необхідно враховувати психологічний вплив, якого зазнав поліцейський під час реагування на стрілянину.

Інцидент у Вестмаунті

Тим часом поліція розслідує ймовірну стрілянину по синагозі Temple Emanu-El-Beth Sholom у передмісті Монреаля Вестмаунті. У кількох вікнах будівлі виявили отвори, які, за словами рабинки Лізи Грушкоу, могли залишити кульки з пневматичної зброї. Ніхто не постраждав, мотив інциденту поки не встановили.

У лютому 2025 року на стінах цієї синагоги намалювали свастику. У червні 38-річного чоловіка заарештували та висунули йому обвинувачення у спробі підпалу будівлі.

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