У Канаді запропонували профінансувати 55 тисяч зарядних станцій — Electrek

Проєкт федерального бюджету Канади передбачає фінансування понад 55 тисяч нових зарядних станцій для електромобілів. Як повідомляє Electrek, на модернізацію та розширення електромереж пропонують спрямувати 4 млрд канадських доларів, із яких 635 млн канадських доларів призначені безпосередньо для зарядної інфраструктури.

Із цієї суми 587 млн канадських доларів планують виділити на продовження програми Zero-Emission Vehicle Infrastructure Program (ZEVIP). Вона фінансує створення нових громадських зарядних станцій для електромобілів.

Підтримка зарядної інфраструктури

У межах ZEVIP операторам зарядної інфраструктури можуть компенсувати до 50% допустимих витрат на більшість проєктів. Для проєктів, очолюваних представниками корінних народів, компенсація може сягати 75%, а ліміт фінансування становить до 2 млн канадських доларів на проєкт.

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Президент і генеральний директор Канадської ради зарядної інфраструктури Тревіс Аллан заявив, що галузь позитивно сприйняла багаторічні інвестиції. За його словами, кошти мають допомогти подолати бар'єри для мешканців кондомініумів і багатоквартирних будинків, розвивати громадські швидкі зарядні станції на основних транспортних коридорах і в агломераціях, а також заряджання автопарків середнього й важкого транспорту.

Оновлення електромереж

Решту 4 млрд канадських доларів пропонують витратити на розширення електроенергетичної інфраструктури протягом десяти років — із 2027 до 2036 року. Проєкт також містить фінансування програми Smart Renewables and Electrification Pathways, роботи з даними та моделювання для планування електромереж, а також 1,6 млрд канадських доларів на модернізацію енергосистем у північних і віддалених громадах.

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