У Канаді затримали двох через стрілянину в кафе коміка Шарми — NDTV World

У канадському Сурреї поліція затримала двох 22-річних чоловіків у справі про стрілянину в кафе коміка Капіла Шарми та окремий епізод із пострілами по житловому будинку. Як повідомляє NDTV World, Прадипа Сінгха та Савіра Хана затримали 1 листопада.

Стрілянина в кафе

За даними Королівської канадської кінної поліції, 16 жовтня 2025 року правоохоронці отримали повідомлення про постріли в кафе в кварталі 8400 на 120-й вулиці. Заклад на той час був зачинений, однак усередині перебували двоє працівників, які не постраждали.

У поліції зазначили, що це був третій випадок стрілянини в закладі Шарми від часу його відкриття в липні. Обидва епізоди правоохоронці охарактеризували як пов'язані з вимаганням.

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Другий епізод

Ще один випадок стався 12 жовтня, коли поліція отримала повідомлення про постріли по житловому будинку в Сурреї. Унаслідок інциденту постраждала жінка.

Кожному із затриманих висунули по одному обвинуваченню в необережній стрільбі з вогнепальної зброї за кожним із двох епізодів — 12 та 16 жовтня. Розслідування обох справ перебрала оперативна група Британської Колумбії з протидії вимаганню після виявлення можливих зв'язків між інцидентами.

Головний суперінтендант Дункан Паунд заявив, що обвинувачення стали результатом масштабної слідчої роботи протягом року, зокрема отримання судових дозволів, проведення обшуків і аналізу доказів.

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