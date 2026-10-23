В австралійській Канберрі 21-річному чоловікові висунули обвинувачення після ймовірного нападу на продавця мобільного телефона під час запланованої угоди через Facebook Marketplace. Як повідомляє ABC News Australia, поліція заявила, що потерпілому нібито погрожували ножем і примусили сісти до автомобіля.

Зустріч для продажу телефона

За даними поліції Австралійської столичної території, потерпілий домовився продати телефон через Facebook Marketplace та близько 17:30 у вівторок прибув за адресою в районі Кейлін на півночі Канберри. Там із ним поговорив невідомий чоловік, який оглянув телефон.

Після цього, за версією поліції, 21-річний чоловік вийшов із Volkswagen Golf, що був неподалік, і нібито пригрозив продавцеві ножем. Поліція стверджує, що він примусив потерпілого сісти до автомобіля, де нібито вдарив його та душив.

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Затримання та обвинувачення

Потерпілому вдалося втекти й покликати на допомогу, після чого Volkswagen Golf поїхав. У четвер близько 17:30 правоохоронці виявили автомобіль у Белконнені, наказали водієві зупинитися, встановили його особу та затримали.

Поліція повідомила, що чоловік має постати перед Магістратським судом Австралійської столичної території. Йому інкримінують примусове позбавлення волі, напад, що спричинив фактичні тілесні ушкодження, володіння наступальною зброєю з наміром, а також вчинення дії, що загрожує здоров’ю через удушення.

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