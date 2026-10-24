У Канберрі чоловіка звинуватили у замаху на вбивство — ABC News Australia
У Канберрі, Австралія, 29-річному чоловікові висунули обвинувачення у замаху на вбивство та незаконному проникненні до житла за обтяжувальних обставин. За даними поліції, його підозрюють у стрілянині та завданні ножових поранень іншому чоловікові в квартирі району Лайнем.
Напад у квартирі
Як повідомляє ABC News, інцидент стався близько 21:00 9 серпня. Поліція Австралійської столичної території прибула на виклик після повідомлення, що чоловіка поранили ножем у голову та вистрілили йому в ногу.
За версією слідства, обвинувачений діяв разом із двома іншими людьми. Вони нібито силоміць увійшли до квартири, після чого чоловіка поранили пострілом і ножем.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Розслідування триває
Розслідування проводив підрозділ поліції з розслідування тяжких злочинів. Правоохоронці повідомили, що на момент інциденту 29-річний чоловік перебував під заставою. Очікується, що він постане перед судом 4 листопада.
Поліція також продовжує встановлювати можливу причетність двох інших людей, які, за даними слідства, могли бути на місці нападу. Осіб, які можуть мати інформацію про справу, закликали звернутися до Crime Stoppers.