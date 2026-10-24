У Канберрі чоловіка звинуватили у замаху на вбивство — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, 29-річному чоловікові висунули обвинувачення у замаху на вбивство та незаконному проникненні до житла за обтяжувальних обставин. За даними поліції, його підозрюють у стрілянині та завданні ножових поранень іншому чоловікові в квартирі району Лайнем.

Напад у квартирі

Як повідомляє ABC News, інцидент стався близько 21:00 9 серпня. Поліція Австралійської столичної території прибула на виклик після повідомлення, що чоловіка поранили ножем у голову та вистрілили йому в ногу.

За версією слідства, обвинувачений діяв разом із двома іншими людьми. Вони нібито силоміць увійшли до квартири, після чого чоловіка поранили пострілом і ножем.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування триває

Розслідування проводив підрозділ поліції з розслідування тяжких злочинів. Правоохоронці повідомили, що на момент інциденту 29-річний чоловік перебував під заставою. Очікується, що він постане перед судом 4 листопада.

Поліція також продовжує встановлювати можливу причетність двох інших людей, які, за даними слідства, могли бути на місці нападу. Осіб, які можуть мати інформацію про справу, закликали звернутися до Crime Stoppers.

Читай нас у