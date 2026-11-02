У Канберрі двоє людей імовірно зазнали ножових поранень біля коледжу — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, двоє людей, серед яких студент, імовірно зазнали ножових поранень під час сутички на парковці біля Lake Tuggeranong College. Про це повідомляє ABC News.

Сутичка на парковці

Поліція отримала повідомлення про конфронтацію на парковці біля коледжу приблизно о 13:30. У листі до родин навчальний заклад заявив, що студент і ще одна людина постраждали після сутички за участю членів громади, які принесли ніж на парковку поблизу школи.

Один із постраждалих звернувся до поліцейського відділку Таггеранонга, інший — до місцевого центру медичної допомоги. Згодом обох доправили до лікарні для подальшого лікування. За даними поліції, їхні травми не становлять загрози життю.

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Розслідування триває

У коледжі повідомили, що працівники закладу відреагували на інцидент негайно, а поліція прибула до школи та врегулювала ситуацію. Адміністрація зазначила, що студент, який постраждав, почувається добре й отримує медичну допомогу. Для учнів, яким це потрібно, доступна підтримка.

Поліція з'ясовує обставини сутички та закликала свідків або людей, які мають інформацію, звернутися до Crime Stoppers. Lake Tuggeranong College не надав додаткових деталей, пославшись на міркування конфіденційності.

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