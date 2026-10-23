У Канберрі представили мозаїчний портрет дрег-артистки Courtney Act — ABC News Australia

У Національній портретній галереї в Канберрі, Австралія, представили новий мозаїчний портрет австралійської дрег-артистки Courtney Act. Роботу створив художник Пол Йор, використавши тисячі предметів, зокрема старі нігті, блискітки, туфлі на високих підборах, бляшанку з-під пива та фрагменти ляльки Барбі.

Як повідомляє ABC News, кожен елемент великої мозаїки художник розміщував пінцетом. Courtney Act передала Йору пакет зі старими нігтями, віями та зламаними прикрасами, знаючи, що портрет створять зі знайдених об’єктів і змішаних матеріалів.

Деталі мозаїки

У композиції також є старий телефон Nokia — така сама модель, якою Шейн Джанек, альтер его якого є Courtney Act, скористався для камінг-ауту перед батьками. До портрета увійшли статуетка Афродіти, предмети з австралійською символікою та футбольний м’яч. Courtney Act зазначила, що ніколи не грала у футбол.

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Шейн Джанек народився у штаті Квінсленд і, за словами Courtney Act, у дитинстві не відповідав усталеним уявленням про маскулінність. Courtney Act понад два десятиліття перебуває в публічному просторі як дрег-виконавиця, квір-активістка та телевізійна особистість.

Робота тривалістю в рік

Пол Йор розповів, що спершу був наляканий пропозицією галереї створити цей портрет, оскільки вважав Courtney Act знаковою постаттю для квір-спільноти. Робота над мозаїкою тривала приблизно рік, а художник назвав її однією з найскладніших у своїй практиці.

Йор, який виріс у католицькій родині, надихався ілюмінованими іконами, зокрема зображеннями Діви Марії. Директорка Національної портретної галереї Брі Пікерінг назвала портрет пам’ятником квір-культурі. Тепер мозаїка є першим твором, який бачать відвідувачі, заходячи до галереї.

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