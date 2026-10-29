У Канберрі сотні працівників держсектору провели страйк — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, сотні працівників державного сектору провели двогодинний страйк, вимагаючи від уряду Австралійської столичної території (ACT) поліпшити пропозицію щодо підвищення зарплат. В акції взяли участь працівники лікарень, молодіжної сфери та будівельники, а також персонал єдиної в Канберрі в’язниці Alexander Maconochie Centre, повідомляє ABC News.

Найбільший страйк із 1989 року

Учасники акції зібралися біля будівлі Законодавчої асамблеї ACT. За даними видання, це був найбільший скоординований страйк працівників державного сектору від часу запровадження самоврядування на території у 1989 році. Співробітники виправної служби Alexander Maconochie Centre вперше залишили робочі місця в межах страйку.

Причиною протесту стала урядова пропозиція підвищувати оплату праці на 3% щороку протягом трьох років. Переговори щодо 16 окремих колективних договорів тривають понад рік. Понад 63% працівників, на яких поширюється основна колективна угода, проголосували проти прийняття пропозиції.

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Позиції профспілки та уряду

Профспілка Community and Public Sector Union (CPSU) домагається підвищення зарплати на 5% у перший рік, на 4% — у другий і на 3% — у третій. Урядова пропозиція також передбачає додаткові виплати, прив’язані до інфляції, у другий і третій роки. Профспілки вважають, що цих виплат недостатньо для компенсації зростання вартості життя.

Міністерка державної служби ACT Рейчел Стівен-Сміт заявила, що запропоноване підвищення перевищує прогнозовану інфляцію на найближчі три роки. За її словами, додаткові виплати у 2027 і 2028 роках передбачені на випадок перевищення інфляцією визначених порогів. CPSU попередила про можливі нові й триваліші страйки, якщо уряд не запропонує кращих умов.

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