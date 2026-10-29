У Каппадокії обвал скельної формації забрав життя щонайменше трьох людей — RMF24

У Гьореме в турецькій Каппадокії обвалилася скельна формація, відома як «казковий димар». Щонайменше троє людей загинули, ще п’ятеро дістали поранень. Інцидент стався поблизу музею просто неба Гьореме після інтенсивних опадів, повідомляє RMF24.

Рятувальна операція триває

За інформацією CNN Türk, від скельної формації відкололися частини, які впали на місце, де перебували люди. На місце події направили поліцію, жандармерію, рятувальників Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини AFAD та медиків.

Спочатку служби повідомляли про двох загиблих. Згодом знайшли тіло ще однієї людини, після чого кількість жертв зросла до трьох. Рятувальники продовжують перевіряти територію, чи немає під уламками та камінням інших постраждалих.

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Поранених госпіталізували

Міністр охорони здоров’я Туреччини Кемаль Мемішоглу заявив, що п’ятьох поранених доправили до лікарень. За його словами, їхній загальний стан оцінюють як добрий, лікування триває.

Прокуратура Невшехіра розпочала розслідування обставин обвалу. До провадження залучили заступника генерального прокурора та двох прокурорів. Влада аналізує причини події; у регіоні певний час тривали дощі та був сильніший вітер, що могло спричинити трагедію.

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