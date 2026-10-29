У Карачі брата підозрюють у вбивстві двох сестер, можливий мотив — TikTok — Dawn

У Карачі, Пакистан, поліція заявила, що двох молодих сестер нібито застрелив їхній брат. Інцидент стався в районі Дріг-Роуд, що входить до юрисдикції поліції Шах-Фейсал-Колоні.

Обставини справи

Як повідомляє Dawn, старший суперінтендант поліції округу Кораґі Фіда Хусейн Джанварі заявив, що 25-річну Собію та 20-річну Хіру застрелили в їхньому будинку в районі Нью-Рехманабад. У причетності до злочину правоохоронці підозрюють їхнього брата Рехана.

За попередніми висновками слідства, підозрюваний раніше застерігав сестер від користування TikTok. Поліція вважає це можливим мотивом подвійного вбивства.

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Розшук підозрюваного

За даними правоохоронців, підозрюваний утік з місця події, а поліція вживає заходів для його затримання. Джанварі також повідомив, що Рехан мав кримінальне минуле: його неодноразово затримували та ув’язнювали у зв’язку з кримінальними справами.

Тіла загиблих доправили до післядипломного медичного центру Джинна для проведення судово-медичних процедур.

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