У Карачі грабіжники застрелили чоловіка, який намагався їх зупинити — Dawn

У Карачі, Пакистан, грабіжники застрелили 40-річного Рахімуллу, який намагався допомогти родині поліцейського під час пограбування поблизу Сохраб-Гота. Чоловіка поранили пізно ввечері в четвер, а в лікарні Аббасі-Шахід лікарі констатували його смерть.

Напад біля Шафік-Мор

Як повідомляє Dawn, інцидент стався неподалік Шафік-Мор. Констебль Мохаммед Даніш Ікбал, який служить у слідчому підрозділі поліції Східного району, повертався з родиною з весілля поблизу Сакхі-Хасан-Чоурангі.

За словами Ікбала, його автомобіль зламався біля Шафік-Мор. Коли він із родичем зупинилися та оглядали машину, до них під’їхали троє людей на мотоциклі й забрали сумки та мобільні телефони.

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Стрілянина під час втечі

За даними поліції, Рахімулла проходив повз і побіг у бік нападників. Ті запанікували, відкрили по ньому вогонь і втекли з викраденими речами.

Поліція зареєструвала FIR щодо трьох невстановлених підозрюваних на підставі заяви Мохаммеда Даніша Ікбала.

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