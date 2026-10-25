У Карачі громадськість виступила проти естакадного коридору до траси — Dawn

У Карачі, Пакистан, представники громадських організацій, експерти та мешканці районів Кліфтон і Дефенс виступили проти запропонованого естакадного коридору між портом Карачі й трасою Шахрах-і-Бхутто. Учасники пресконференції, організованої Karachi Citizens Forum, заявили про ризики для приватності мешканців, здоров’я, довкілля та підвищення рівня шуму в густонаселених кварталах, повідомляє Dawn.

Параметри проєкту

Запланований чотирисмуговий коридор завдовжки 16,5 км має з’єднати Східний причал порту Карачі з нещодавно відкритою трасою Шахрах-і-Бхутто та оминути внутрішньоміський рух. Його вартість оцінюють у 65 млрд пакистанських рупій; проєкт планують реалізувати за моделлю державно-приватного партнерства. У травні голова Пакистанської народної партії Білавал Бхутто-Зардарі взяв участь у церемонії закладення фундаменту проєкту.

За словами координаторки Karachi Citizens Forum Наргіс Рахман, маршрут має починатися від Східного і Західного причалів та глибоководного термінала South Asia Pakistan Terminals, пролягати через Чінна-Крік і Бот-Бейсін. Далі він має пройти естакадою в напрямку Хаябан-і-Джамі, зокрема біля Шон-Серкл, Пенджаб-Човрангі, Делі-Колоні та лікарні Алтамаш, а потім вийти до Сансет-бульвару в DHA і через Корнагі-роуд з’єднатися з Шахрах-і-Бхутто.

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Заперечення мешканців і експертів

Архітектор Аріф Белгаумі заявив, що через Кліфтон і Дефенс, за його оцінкою, щодоби можуть проїжджати близько 13 тисяч важких транспортних засобів. На його думку, це посилить затори, забруднення повітря та шумове навантаження в районах із щільною житловою й офісною забудовою.

Представник Karachi Urban Lab Мохаммад Тухід заявив, що громадськість не консультували щодо таких інфраструктурних рішень. Заступник директора Urban Resource Centre Захід Фарук також розкритикував, за його словами, недостатнє інформування мешканців про громадські слухання. Житель DHA Саїд Джамал Макді висловив занепокоєння можливим впливом проєкту на мангрові зарості.

Президентка Clifton Defence Community and Clifton Block 5 Residents Association Хумайра Хан поставила під сумнів порядок проведення зустрічі Агентства охорони довкілля Сінду щодо погодження проєкту. Це твердження наведене як її заява.

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