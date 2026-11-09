У Карачі Кашан переміг у конкурсі Orbit Dance Battle — Dawn

На Всесвітньому фестивалі культури в Карачі, Пакистан, переможцем танцювального конкурсу Orbit Dance Battle оголосили Кашана. Змагання розпочалося напередодні та зібрало велику аудиторію молоді. Ведучим конкурсу був норвезький артист Навід Резвані, повідомляє Dawn.

Запланований концерт

Кашан мав також узяти участь у танцювальному концерті в залі Auditorium 1 Arts Council of Pakistan. Разом із переможцем у заході мали виступити танцюристи Legiteam Obstruxion із Франції, Наттая Чула з Таїланду, Навід Резвані та Катрін Мішеле з Норвегії, а також група фольклорних танцівників із Філіппін.

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Поради молодим музикантам

Окремо на фестивалі гватемальська оперна співачка Марія Хосе провела воркшоп «Розбудова культурних екосистем». Вона розповіла, що опера в Гватемалі почалася у 1998 році. За словами артистки, вона спершу була попспівачкою, а з італійською оперою її познайомив викладач.

Хосе також зазначила, що в її країні бракувало інфраструктури для розвитку опери. Її чоловік-тенор переміг у конкурсі, що допомогло їм розвивати оперні інституції в Гватемалі. Співачка порадила музикантам бути готовими до можливостей, розвивати навички й талант та зважати на ділову складову творчої діяльності, зокрема на те, що спонсори очікують від підтримки.

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