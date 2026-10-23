У Карачі кіберагентство заявило, що запобігло самоушкодженню підлітки — Dawn

Національне агентство з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) заявило, що запобігло самоушкодженню дівчини-підлітки в Карачі. Як повідомляє Dawn, правоохоронці розшукали її після інформації від неназваного закордонного органу, що розслідує злочини.

Додатковий директор NCCIA в Карачі Тарік Наваз сказав, що іноземне відомство передало агентству електронний лист. Після цього фахівці NCCIA відстежили пов’язану з ним IP-адресу та вийшли на дівчину.

Контакт через соцмережі

За словами Наваза, під час перевірки з’ясувалося, що дівчина через соціальні мережі зазнала впливу групи, яка діяла в даркнеті. Згодом вона спілкувалася з її учасниками в месенджері та отримувала різні завдання.

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Посадовець NCCIA заявив, що одним із завдань було завдати шкоди домашній тварині. Агентство розшукало дівчину до того, як вона виконала наступне завдання, яке, за даними Наваза, передбачало самоушкодження. Пристрої, якими вона користувалася, проаналізували та вилучили для подальшого дослідження.

Слідство триває

Батьки дівчини повідомили співробітникам NCCIA, що її поведінка змінилася три або чотири місяці тому. За їхніми словами, вона часто була засмученою, але не пояснювала причин, попри запитання рідних. Представник агентства також повідомив, що підлітці надали психологічне консультування після пережитої травми.

NCCIA продовжує розслідування, щоб встановити можливих інших потерпілих і причетних до подібної діяльності. Раніше цього місяця агентство отримало сигнал від іноземної служби в іншій справі щодо підлітка, якого підозрюють у спробі отруїти батька після пошуку порад у чатботах зі штучним інтелектом.

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