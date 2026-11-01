У Карачі натовп спалив вантажівку після загибелі вагітної жінки — Dawn

У районі Ліакатабад у пакистанському Карачі натовп підпалив вантажівку з причепом після дорожньої аварії, в якій загинула 45-річна вагітна жінка Фаїза, а її 55-річний чоловік Фахім дістав тяжких травм. Про це повідомляє Dawn.

Аварія біля лікарні

За даними дорожньої поліції, подружжя їхало мотоциклом, коли вантажівка збила їх під час спуску з естакади Ліакатабад. ДТП сталася на дорозі С. М. Тауфіка поблизу Сіндської урядової лікарні в Ліакатабаді.

Обох потерпілих у критичному стані доправили до лікарні Аббасі Шахід. Там медики констатували смерть Фаїзи, а Фахіма госпіталізували для лікування. Посадовці повідомили, що жінка була на останньому терміні вагітності та поверталася після медичного огляду.

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Водій утік з місця ДТП

Водій залишив місце аварії, покинувши важкий транспортний засіб. Після цього люди, обурені загибеллю жінки, підпалили вантажівку. Поліція вважає ймовірною причиною ДТП необережне керування.

Речник служби Rescue-1122 повідомив, що натовп не дозволив пожежникам і правоохоронцям загасити вогонь.

В окремій аварії на Суперхайвеї вантажівка збила молодого мотоцикліста Асіфа поблизу мосту Джамалі. Його доправили до лікарні Аббасі Шахід, де констатували смерть. За даними поліції, водій утік, а важкий транспортний засіб вилучили.

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