У Карачі не зупинятимуть роботи на Нехр-і-Хайям попри критику — Dawn

У Карачі, Пакистан, будівельні роботи в межах проєкту реабілітації водотоку Нехр-і-Хайям не зупинятимуть, попри заперечення мешканців, екологів і представників природоохоронного відомства. Про це заявив радник головного міністра провінції Сінд Сайєд Наджмі Алам, повідомляє Dawn.

26 жовтня керівник карачійських мегапроєктів звернувся до генерального директора Агентства з охорони довкілля Сінду (Sepa). Він попросив вивчити схему реабілітації Нехр-і-Хайям із відведенням стічних вод у Південному окрузі та повідомити про необхідні вимоги із захисту довкілля, заходи пом’якшення впливу, дозволи чи інші дії відповідно до екологічного законодавства.

Сумніви щодо екологічної оцінки

Критики проєкту поставили під сумнів доцільність екологічного розгляду на етапі, коли роботи вже активно тривають. Джерела в Sepa заявили виданню, що провести переконливу та незалежну оцінку впливу на довкілля або екологічний огляд за таких умов «майже неможливо».

За словами співрозмовника агентства, до початку будівництва слід було перевірити, чи здатні форма та конструкція каналу пропускати необхідний обсяг води. Для цього потрібне гідрологічне моделювання, дані про опади за минулі роки та оцінки метеорологів. Він також зазначив, що Нехр-і-Хайям призначений для відведення в море дощової та припливної води, а не стічних вод.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протести мешканців

Екологи та жителі району Кліфтон протестували біля будмайданчика, побоюючись, що водотік можуть перетворити на комерційну зону, зокрема з можливою фуд-стріт. Вони також заявляли про відсутність у відкритому доступі деталей проєкту та попереджали, що звуження або перекриття каналу може погіршити дренажну систему Карачі, підвищити ризик міських підтоплень і зашкодити морському середовищу.

Представник опозиційної партії «Джамаат-і-Ісламі» в міській раді Таймур Ахмед назвав запізнілий екологічний огляд неефективним і висловив сумнів у його неупередженості. Колишній посадовець Sepa зазначив, що закон Сінду про охорону довкілля 2014 року дає агентству повноваження втручатися, зупиняти або регулювати проєкти, які порушують екологічні норми чи не мають обов’язкових погоджень.

Сайєд Наджмі Алам відкинув претензії критиків, заявивши, що це не масштабний проєкт на кшталт спорудження дамби, для якого екологічна оцінка була б критично необхідною. Водночас він сказав, що влада звернулася до Sepa, аби розглянути заперечення, але наголосив: роботи на Нехр-і-Хайям триватимуть.

Читай нас у