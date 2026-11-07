У Карачі невідомі застрелили 50-річного лікаря в клініці — Dawn

У Карачі, Пакистан, невідомі застрелили 50-річного лікаря Кашифа Агу в його клініці в районі Гульшан-і-Маймар. Напад стався увечері в п’ятницю, повідомляє Dawn із посиланням на поліцію. Клініка розташована поблизу парку Наваз Шаріф.

Напад у клініці

За даними поліції, невідомі увійшли до клініки, кілька разів вистрілили в лікаря та втекли. Чоловік дістав тяжких кульових поранень. Його доправили до лікарні Аббасі Шахід, де лікарі констатували смерть.

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Розслідування вбивства

Речник поліції заявив, що вбивство пов’язують з особистою ворожнечею. Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють обставини нападу.

Міністр внутрішніх справ провінції Сінд Зіаул Хасан Ланджар звернув увагу на вбивство лікаря та доручив SSP Західного району подати докладний звіт.

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