У Карачі подали позов проти робіт на каналі Нехр-і-Хайям — Dawn

У Карачі, Пакистан, партія Jamaat-i-Islami та кілька жителів району Кліфтон звернулися до Високого суду Сінду зі заявою проти влади через будівельні роботи та роботи з облаштування на каналі Нехр-і-Хайям. Заявники просять зупинити роботи та зберегти водотік для його основного призначення — відведення дощових вод.

Як повідомляє Dawn, заяву подали лідер опозиції в міській раді адвокат Саіфуддін і ще троє заявників. Відповідачами вказані головний секретар, секретар місцевого самоврядування, муніципальна корпорація Карачі, Управління розвитку Карачі, Корпорація водопостачання та каналізації Карачі, Агентство з охорони довкілля провінції Сінд і начальник поліцейської дільниці Боут-Бейсін.

Занепокоєння щодо дренажу

Заявники стверджують, що роботи ведуться в самому Нехр-і-Хайямі, довкола нього та на прилеглих ділянках громадського призначення. На їхню думку, це загрожує збереженню природного водотоку, може негативно позначитися на системі відведення дощової води в місті та створює ризик комерційного використання землі каналу.

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Позивачі також заявили, що масштабний проєкт реалізують швидкими темпами без належної технічної й екологічної оцінки. За їхніми словами, це може перешкодити стоку дощових вод, особливо в сезон мусонів, і створити ризики для безпеки та інтересів жителів Карачі.

Вимоги до суду

У заяві зазначено, що влада не може ігнорувати затверджену містобудівну документацію або дозволяти використання водотоку всупереч його визначеному призначенню та пов’язаній із ним громадській інфраструктурі. Заявники послалися на попередні рішення Верховного суду Пакистану та Високого суду Сінду, які, за їхніми словами, неодноразово зупиняли будівництво поблизу каналу.

Вони просять визнати незаконним можливе перетворення зливового дренажного каналу на рекреаційний парк, комерційний об’єкт або інший об’єкт несумісного призначення без законних підстав і дотримання екологічних вимог. Також заявники вимагають негайно припинити роботи та демонтувати споруди, самовільні конструкції, відсипані ділянки й інші об’єкти, зведені в межах Нехр-і-Хайяма.

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