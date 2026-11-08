У Карачі роботизовані офіціантки подають страви відвідувачам — Dawn

У ресторані The Sicilian у Карачі, Пакистан, дві роботизовані офіціантки Robia та Jojo подають страви відвідувачам. Роботи пересуваються між столиками, доставляють замовлення на тацях і вітають гостей електронним голосом.

Як повідомляє Dawn, Robia та Jojo створив пакистанський інженер Саїд Осама Азіз, який також заснував ресторан. Машини мають круглі білі голови, темні візори та чорні хустки на шиї, стилізовані під дупатту.

Роботи з місцевих компонентів

Азіз розробив роботів через свою компанію Cobot. За його словами, більшість деталей виготовили в Пакистані: інженер сам проєктував друковані плати та програмував машини у власній лабораторії. Водночас частину електронних компонентів довелося імпортувати, оскільки обладнання для створення роботів непросто знайти в країні.

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Майстерня, де виготовляють роботів, розташована в місті Мултан. Наразі Robia та Jojo можуть доправляти їжу до столів, однак відвідувачі мають самі забирати страви з таці або чекати на допомогу працівника ресторану.

Плани щодо розпізнавання гостей

Азіз планує додати роботам функції обробки зображень за допомогою камер. За його задумом, у майбутньому машини зможуть розпізнавати клієнтів, запам’ятовувати їхні попередні замовлення та пропонувати страви відповідно до цих даних.

Роботизовані офіціантки вже стали популярними серед сімей із дітьми: відвідувачі фотографують їх і спостерігають за їхньою роботою. Працівники The Sicilian розповіли, що завдяки роботам кількість клієнтів зросла, а деякі люди приїжджають до ресторану з інших районів Карачі.

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