У Карачі створюють перший у Пакистані парк з переробки мармуру — Dawn

У Карачі, Пакистан, створюють перший у країні промисловий парк Marble City для переробки мармуру та граніту. Проєкт має залучити інвестиції, підтримати промислове виробництво й створити робочі місця, повідомляє Dawn.

Міністр інформації, транспорту та масового транзиту провінції Сінд Шарджіл Інам Меман заявив, що підприємства парку зможуть застосовувати сучасні технології для обробки запасів мармуру й граніту із Сінду та інших частин Пакистану. За його словами, готову продукцію планують виробляти для експорту на міжнародні ринки.

Переробка замість експорту сировини

Меман зазначив, що проєкт має стимулювати місцеву переробку природних ресурсів і випуск готової продукції замість експорту сировини. Інвесторам пропонуватимуть можливість створювати виробництва, оснащені сучасним обладнанням.

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Офіційне відкриття проєкту мають провести голова Пакистанської народної партії Білавал Бхутто-Зардарі та головний міністр Сінду Мурад Алі Шах. Середню вартість землі в Marble City визначають приблизно на рівні 25 млн пакистанських рупій за акр. Для тих, хто не зможе сплатити всю суму одразу, передбачають розстрочку.

Площа та інвестиції

Спеціальний помічник головного міністра Сінду з інвестицій і державно-приватного партнерства Касім Навід Камар повідомив, що парк займатиме понад 300 акрів уздовж Північної об’їзної дороги Карачі. Орієнтовна вартість проєкту становить 250 млн доларів, а реалізовують його в межах державно-приватного партнерства.

Влада Сінду також працює над пропозицією постачати електроенергію для своїх проєктів, зокрема в Дабеджі та Хайрпурі, за тарифом 20 рупій за одиницю. Для інвесторів і промисловців Marble City планують забезпечити послуги за найнижчою можливою вартістю, оренду техніки та доступ до сучасного обладнання. Реєстрацію інвесторів і промисловців мають розпочати наступного місяця.

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