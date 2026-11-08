У Карачі відсторонили поліцейського після запису ймовірної розмови з наркоторговцем — Dawn

У Карачі, Пакистан, від служби відсторонили начальника поліцейської дільниці Pak Colony Фейсала Гула. Це сталося після появи у соцмережах аудіозапису, в якому він нібито просить вибачення у торговця наркотиками, повідомляє Dawn.

Рішення поліції

Рішення про відсторонення ухвалив заступник генерального інспектора поліції південного округу Сайєд Асад Раза. Речник поліції заявив, що відомство звернеться до Національного агентства з розслідування кіберзлочинів для перевірки аудіозапису.

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Що зазначено в наказі

Згідно з наказом, запис з’явився у соціальних мережах 5 листопада. У ньому нібито чути начальника дільниці та поліцейського констебля під час несанкціонованої компрометуючої розмови з Кашифом, також відомим як Дада, якого в документі названо відомим торговцем наркотиками.

У наказі також сказано, що Гул намагався досягти примирення з цією особою та наказав підлеглому вибачитися перед нею. За оцінкою, викладеною в документі, такими діями він завдав шкоди верховенству права.

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