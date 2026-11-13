У Карачі вилучили пістолет партнера загиблого Мір Рази Алі — Dawn

У Карачі, Пакистан, Об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує смерть 25-річного підприємця Мір Рази Алі, вилучила ліцензований пістолет його ділового партнера. Також слідчі опечатали філію мережі закладів харчування Мір Рази в районі Норт-Назімабад.

Як повідомляє Dawn, ім'я партнера правоохоронці не назвали. За словами керівника JIT, заступника генерального інспектора поліції Західного округу Ірфана Балоча, поліція також взяла під контроль заклад, яким раніше керував партнер, і вилучила його документацію.

Зброю передали на експертизу

Вилучений пістолет направили до поліцейської криміналістичної лабораторії для аналізу. У заяві поліції зазначили, що JIT вивчає всі обставини справи, а розслідування триває з урахуванням доказів і вилученої документації.

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JIT сформував уряд Сінду за рекомендацією судової комісії, яку очолював суддя Високого суду Сінду Омар Сіал. Комісія розглядала обставини смерті підприємця та рекомендувала створити окрему слідчу групу для розслідування ймовірного вбивства.

Обставини смерті підприємця

Мір Раза Алі зник зі свого помешкання в районі PECHS 28 липня 2026 року. Наступного дня його тіло з вогнепальним пораненням знайшли в чагарниках навпроти головного входу до Університету Карачі в районі Гулістан-і-Джаухар.

Під час первинного розслідування слідчі кваліфікували смерть як самогубство, однак родина загиблого відкинула цю версію. Судова комісія розкритикувала хід поліцейського розслідування та дійшла висновку, що це було вбивство.

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