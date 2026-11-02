У Карачі застрелили інженера Pakistan International Airlines — Dawn

У пакистанському Карачі в районі Ґулістан-і-Джаухар застрелили 54-річного інженера Pakistan International Airlines Імтіаза Ахмеда. Напад стався в неділю вдень, а поліція розглядає його як імовірно цілеспрямований, повідомляє Dawn.

Напад біля будинку

За словами начальника поліції дільниці Шареа-Фейсал Ансера Ахмеда Бутта, Ахмед вийшов зі свого будинку в блоці 13, щоб купити хліб. Невідомі нападники на мотоциклі відкрили по ньому вогонь і втекли.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Одна куля влучила в чоловіка та стала смертельною, ще три поцілили в припаркований поруч автомобіль. Пораненого доправили до найближчої приватної лікарні, де медики констатували смерть. Пізніше тіло перевезли до Медичного центру післядипломної освіти Джинна для розтину.

Поліція встановлює мотив

Поліція виключила версію пограбування, однак мотив убивства ще встановлюють. Загиблий був уродженцем Лахора. Правоохоронці зв’язалися з його братом, який прямував до Карачі, після чого планували розпочати формальні процедури для встановлення мотиву та пошуку нападників. Дружина Ахмеда на той час перебувала в Німеччині, де відвідувала їхню доньку.

Читай нас у